İsrail N12 gazetesinden Gazze gemisini yola çıkarmaya hazırlanan İHH'ya tehdit!

Taha Emre Özdemir Ankara

10 ülkeden oluşan Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait gemi yakın zamanda Gazze'ye doğru yola çıkacak.

İHH öncülüğündeki uluslararası koalisyon, dev organizasyonun hazırlıklarını sürdürürken, İsrail yayın organı N12'den skandal bir tehdit geldi.

Gazete, "Marmara 2 filosuna doğru: İsrail'de politika eylemleri ve güvenlik hazırlığı" başlıklı haberinde, İsrail ordusunun gemiye müdahale etmeye hazırlandığını yazdı.

"Filoya onlarca aktivistin katılması bekleniyor. İsrail ise organizasyonu 'provokasyon' olarak görüyor." diyen N12 gazetesi, organizasyonu şöyle tehdit etti:

"Özgürlük Filosu'nun Türkiye'den Gazze Şeridi'ne gitmesi için hazırlıklar yapılıyor. İsrail, son günlerde çeşitli ülkelere karşı bir dizi politika eylemi gerçekleştirirken, geminin silahlı olarak ele geçirilmesi ihtimaline karşı da güvenlik hazırlıklarına başladı."

Öte yandan ABD merkezli The Washington Post gazetesi de N12'nin iddiasını manşetine taşıdı.

The Washington Post'un haberinde de "İsrail kanalı N12, filonun devralınması da dahil olmak üzere 'güvenlik hazırlıklarının' başladığını bildirdi. Yolculuğa katılan gruplardan biri olan Türk İslami yardım kuruluşu İHH, İsrail tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'ye doğru yola çıkacak gemi organizasyonunda, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mavi Marmara Derneğiyle birlikte, Kanada’dan Canadian Boat To Gaza, Malezya’dan My Care Malaysia, Norveç’ten Ship To Gaza Norway, Güney Afrika’dan Palestine Solidarity Alliance, İsveç’ten Ship to Gaza Norway, ABD’den US Boat to Gaza, Avustralya’dan Free Gaza Australia, Yeni Zelenda’dan Kia Ora Gaza, İngiltere’den Palestine Solidarity Campaing ve Breaking the Siege of Gaza yer alıyor.