İsrail Müslümanların gözü önünde katliam yapıyor! Efendimiz'in (sav) günümüze ışık tutan hadis-i şerifi!

Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Sahabelere, "Aç insanların yemek kabına üşüştükleri gibi yakında diğer milletler de sizin başınıza üşüşecekler." buyurdu.

Efendimiz'in (sav) yanında bulunan Sahabelerden birisi, "O gün bizim az oluşumuzdan mı böyle olacaktır?" deyince, Peygamberimiz (s.a.v.), şöyle söyledi:

Bilakis sizler o gün çok kalabalık olacaksınız. Fakat bu çokluğunuz sel sularının üzerindeki köpük/çer-çöp gibi olacaktır. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizden korkma duygusunu çekip alacaktır. Sizin kalbinize ise vehn sokacaktır.

"Vehn nedir?" diye sorulunca ise Efendimiz (sav) şu cevabı verdi:

Dünyayı sevmek ve ölümü kerih görmek.

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(Ebu Davud, Melâhim 5, (4297)

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