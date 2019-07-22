İsrail, Müslüman vekillere ziyaret izni verecek

Münübe Yılmaz

Terör devleti İsrail, 2017 yılında kabul edilen ve İsrail’i boykot edenlerin ülkeye girişini engelleyen yasaya rağmen ABD’li Müslüman vekillerin İsrail’e girişine izin vereceğini duyurdu. İsrail'in ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada İsrail aleyhinde konuşma yapan ve boykota çağıran iki Müslüman vekil İlhan Omar ve Rashida Tlaib’in gelecek ay İsrail’e yapacakları ziyarete izin verileceğini aktardı. İsrail'in ABD büyükelçisi Ron Dermer “ABD kongresine ve İsrail-Amerika arasındaki işbirliğine olan saygımızdan ötürü iki kongre üyesinin İsrail’e girişini engellemeyeceğiz” darken Yahudi gazetelerinden Hareetz, konu ile alakalı son kararı Başbakan Binyamin Netanyahu’nun vereceğini kaydetti. Öte yandan İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) Ortak Arap Listesi Bloku vekili Ayide Tuma Süleyman, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ırkçı" söylemlerine hedef olan Müslüman vekiller Reside Tlaib ve İlhan Ömer'in Filistin topraklarını ziyaret edebilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağına dair söz verdi. Süleyman, ABD Kongresi'nin Müslüman üyeleri Tlaib ve Ömer'e gönderdiği mektupta "İşgal altındaki Filistin topraklarına ziyaret hazırlığı içinde olduğunuzu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ziyareti engellemeyi düşündüğünü öğrendik. Bu, İsrail hükümetinin, eleştirel sesleri bastırma yolunda atacağı bir diğer adım. Arkadaşlarımla bu ziyaretin gerçekleşmesi için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." ifadelerine yer verdi.