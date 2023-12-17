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Dünya İsrail muhalefet liderinden 'seçim çağrısı'!
Dünya

İsrail muhalefet liderinden 'seçim çağrısı'!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 19:01:00 -
İsrail muhalefet liderinden 'seçim çağrısı'!

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, katil Netenyahu hakkında açıklamalarda bulundu.

Lapid, Netenyahu'nun başbakanlığa devam edeceğini belirterek, “Savaş sırasında seçimler yapılabilir” dedi.

Siyonist İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları 72’nci günde devam etti.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, bir kez daha İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef aldı. Lapid, Netanyahu’nun mevcut durumda başbakan olmaya devam edemeyeceğini vurguladı.

Yahudi muhalefet lideri, “Halkın güvenini kaybetmiş, dünyanın güvenini kaybetmiş, güvenlik kurumunun güvenini kaybetmiş bir başbakanımız var. Netanyahu mevcut durumda başbakan olmaya devam edemez” ifadelerini kullandı.


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“Savaş sırasında seçimler yapılabilir” çıkışı yapan Lapid’in sözleri, İsrail'de "seçim çağrısı" olarak değerlendirildi.

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