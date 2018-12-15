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İsrail merkezli kukla devlete izin yok

Batının hayalini kurduğu terör devletine müsade yok... Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı ile Fırat’ın batısını terörden arındıran Mehmetçik’in, önümüzdeki günlerde Fırat’ın doğusuna da girecek. Konuyla ilgili Akit’e açıklamalarda bulunan uzmanlar, “ABD’nin desteği ile bölgede kurulmak istenen kukla devlete Türkiye izin vermeyecek” dedi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:28
İsrail merkezli kukla devlete izin yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusundaki ABD destekli terör unsurlarına operasyon başlatılacağını açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye yönelik askeri müdahalesine başladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı ile Fırat’ın batısını terörden arındıran Mehmetçik’in önümüzdeki günlerde operasyona hız vermesi beklenirken konuya ilişkin uzmanlar Akit’e açıklamalarda bulundu.

Terör devletine izin vermeyiz

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Naci Efe, “Bölgede ciddi bir sıkıntı var. Gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Onun dışında bizim daha önceden aldığımız tedbirler yeterli gibi görünüyor ama Fırat’ın doğusunda bulunan bölgede iç karışıklığa sebeb olabilecek unsurlara veya o bölgeye daha da karıştıracak olaylara müsaade etmememiz gerekiyor. Yapılacak operasyonla bölge halkını kışkırtıp, operasyona zarar verilebilir. Biz öncelikle bunun önüne geçersek başarı sağlayabilir. Yapılacak olan operasyonla başta ABD ve Almanya olmak üzere diğer Avrupa devletlerinin hayalini kurduğu terör devletine müsaade etmeyeceğimizi bilmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye, kurulan düzene meydan okuyor

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Barış Adıbelli ise, “Sadece bir operasyon değil. Başından beri ABD’nin özellikle Trump yönetimiyle birlikte Suriye’de girişmiş olduğu bu terör devletiyle yeni İsrail projesine Türkiye başından beri karşı. Sadece bugün Fırat’ın doğusu için yapılacak olan operasyonla değil en başından beri Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla karşı olduğunu belirtmişti. Bir şekilde İsrail merkezli bir yeni sistem Ortadoğu’da tasarlanmaya çalışılıyor. Türkiye bu Kudüs meselesinde de tavrını net şekilde gösterse de buna bir bütün gözüyle bakmak lazım. Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurma çalışmaları var. Evet bu Türkiye’nin toprak bütünlüğüne karşı bir davranış ama genelde de ABD’nin yeni Ortadoğu planı var. Burada yeni bir düzen tesisi var İsrail merkezli. Türkiye burada kurulmak istenen bir devletçiğe değil de daha çok ABD’nin Ortadoğu'da kurmaya çalıştığı yeni düzene meydan okuyor” dedi.

Türkiye adım adım kendi politikasını inşa ediyor

Birbirleriyle çelişen birçok ülkenin Türkiye karşısında aynı zeminde hareket ettiğini dile getiren Adıbelli, “Rusya, İran, ABD ile çok ilginç bir denklem ortaya çıkabilir. Birbirleriyle çelişen, rekabet eden devletler gibi görünürken Türkiye’nin bu tip meydan okumalarıyla ne hikmetse adını koymadıkları bir dostluk zeminine bir araya gelmeye başlıyorlar. Sadece Ortadoğu’da ABD düzen kurmaya çalışmıyor. Rusya’nın da Ortadoğu’da kendince bir planı var ve bu planlarda Türkiye’yi dışlamıyor. ABD yine açıktan oynuyor ama Rusya ne yapmak istediğini ne hedeflediğini tamamen gizliyor. Rusya’nın tutumu daha tehlikeli. Ama Türkiye adım adım Ortadoğu’da kendi politikasını inşa etme yolunda ilerliyor” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:28
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Fırat’ın doğusu
  3. ABD
  4. Fırat Kalkanı harekatı
  5. Zeytin Dalı harekatı
  6. Mehmetçik
  7. Akit
  8. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Naci Efe
  9. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM)
  10. terör devleti
  11. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Barış Adıbelli
  12. Trump yönetimi
  13. Ortadoğu

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