İsrail medyasından büyük itiraf: 7 Ekim gerçeği ortaya çıktı! Festivaldeki sivilleri böyle vurmuşlar

İsrail, kadın, çocuk, yaşlı, ayırt etmeksizin sivilleri katlediyor. Fosfor bombası dahil savaş suçu niteliğinde adımlar atarak Filistinlilere soykırım uyguluyor. Batı ise ikiyüzlü tavrını sürdürerek tüm yaşananlara açık biçimde destek çıkıyor.

Kirli planları için durmayan Katil İsrail'in ise yalanları tek tek ortaya çıkıyor. Son olarak; İsrail'deki Haaretz gazetesi polis kaynağına dayandırdığı haberinde, 7 Ekim'deki festivalde İsrail Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin İsrailli sivilleri vurduğunun belirlendiğini itiraf etti.

'HAMAS OLMA İHTİMALİ YOK'

Ayrıca haberde, festival gününün son dakika değişiklik gösterdiği, Hamas'ın planlı bir şekilde bölgeye saldırmış olma olasılığının olmadığı vurgulandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Festival alanındaki araçların son haline bakıldığında da videodaki araçların büyük hasar gördüğü ve birkaç tüfekle bu hasarın verilme ihtimalinin olmadığı, ancak füze vb. unsurlarla hasarların verilebileceği açık biçimde görülüyor.

'TÜM ALANI ATEŞ ALTINA ALDILAR'

Geçtiğimiz haftalarda da; İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 7 Ekim'de İsrail Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin müdahale ettiği anlara ilişkin yayınladığı haberinde; İsrail'in sivil-Hamaslı ayrımı yapmadan bölgeye müdahale ettiğini kaydetmişti...

Haberde, 28 helikopterin saldırıdan yaklaşık bir saat sonra bölgeye intikal ettiği belirtilmişti. Çitlerin arasından sızan Hamas üyelerinin İsrail içlerine girmesini engellemeye çalıştığı ifade edilmiş, pilotların bazılarının kararsız kaldığı, daha sonra tüm alanı 30 milimetre top mermisi ve Hellfire füzeleri ile ateş altına aldığı vurgulanmıştı.