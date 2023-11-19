  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsrail medyasından büyük itiraf: 7 Ekim gerçeği ortaya çıktı! Festivaldeki sivilleri böyle vurmuşlar
Gündem

İsrail medyasından büyük itiraf: 7 Ekim gerçeği ortaya çıktı! Festivaldeki sivilleri böyle vurmuşlar

Yeniakit Publisher
2023-11-19 08:44:00 -
İsrail medyasından büyük itiraf: 7 Ekim gerçeği ortaya çıktı! Festivaldeki sivilleri böyle vurmuşlar

Katil İsrail, Filistinli mazlumlara ve sivillere acımadan saldırıyor. Kirli planlarını hayata geçirmek için sınır tanımayan İsrail, ABD ile birlikte Batı'nın da tam desteğini alarak Müslümanları katlederken, yalan ve iftira politikasına dair gerçekler de tek tek ortaya çıkıyor. İsrail'deki Haaretz gazetesi polis kaynağına dayandırdığı haberinde, 7 Ekim'deki festivalde İsrail Silahlı Kuvvetleri helikopterinin İsrailli sivilleri vurduğunun belirlendiğini ortaya koydu.

İsrail, kadın, çocuk, yaşlı, ayırt etmeksizin sivilleri katlediyor. Fosfor bombası dahil savaş suçu niteliğinde adımlar atarak Filistinlilere soykırım uyguluyor. Batı ise ikiyüzlü tavrını sürdürerek tüm yaşananlara açık biçimde destek çıkıyor.

Kirli planları için durmayan Katil İsrail'in ise yalanları tek tek ortaya çıkıyor. Son olarak; İsrail'deki Haaretz gazetesi polis kaynağına dayandırdığı haberinde, 7 Ekim'deki festivalde İsrail Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin İsrailli sivilleri vurduğunun belirlendiğini itiraf etti.

'HAMAS OLMA İHTİMALİ YOK'

Ayrıca haberde, festival gününün son dakika değişiklik gösterdiği, Hamas'ın planlı bir şekilde bölgeye saldırmış olma olasılığının olmadığı vurgulandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Festival alanındaki araçların son haline bakıldığında da videodaki araçların büyük hasar gördüğü ve birkaç tüfekle bu hasarın verilme ihtimalinin olmadığı, ancak füze vb. unsurlarla hasarların verilebileceği açık biçimde görülüyor.

'TÜM ALANI ATEŞ ALTINA ALDILAR'

Geçtiğimiz haftalarda da; İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 7 Ekim'de İsrail Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin müdahale ettiği anlara ilişkin yayınladığı haberinde; İsrail'in sivil-Hamaslı ayrımı yapmadan bölgeye müdahale ettiğini kaydetmişti...

Haberde, 28 helikopterin saldırıdan yaklaşık bir saat sonra bölgeye intikal ettiği belirtilmişti. Çitlerin arasından sızan Hamas üyelerinin İsrail içlerine girmesini engellemeye çalıştığı ifade edilmiş, pilotların bazılarının kararsız kaldığı, daha sonra tüm alanı 30 milimetre top mermisi ve Hellfire füzeleri ile ateş altına aldığı vurgulanmıştı.

Gazze bombardıman altındayken HÜDA PAR'dan önemli çağrı!
Gazze bombardıman altındayken HÜDA PAR'dan önemli çağrı!

Gündem

Gazze bombardıman altındayken HÜDA PAR'dan önemli çağrı!

Festival alanındaki katliamı İsrail askerleri yaptı!
Festival alanındaki katliamı İsrail askerleri yaptı!

Gündem

Festival alanındaki katliamı İsrail askerleri yaptı!

Festivaldeki gençleri İsrail ordusunun vurduğu ortaya çıktı!
Festivaldeki gençleri İsrail ordusunun vurduğu ortaya çıktı!

Gündem

Festivaldeki gençleri İsrail ordusunun vurduğu ortaya çıktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23