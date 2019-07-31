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İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

İsrailli yayın organı Channel 2, İsrail'in Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmemesi için ABD'yi ikna ettiğini iddia etti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:46
İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

ABD ile Türkiye arasında, S-400'lerin alınmasının ardından kriz baş gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin F-35 jetlerine sahip olamayacağını söylerken, Pentagon da Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecinin başlatıldığını duyurdu.

İsrail medyasında da geniş yer bulan olayla ilgili İsrailli yayın organı Channel 2'de bir haber yayımlandı. Haberde, İsrail’in Türkiye’ye F-35'lerin verilmemesi için çaba sarf ettiği ve ABD'yi ikna ettiği ettiği yazıldı.

Haberde, "İki hafta önce Amerika resmi olarak Türkiye'ye F-35 uçaklarını satmayacağını beyan etti. Sebep olarak da Erdoğan'ın Rusya'dan gelişmiş hava savunma sistemlerini almaya karar vermesi olarak gösterildi. Bütün işaretler İsrail'in de bu kararın alınmasında etkili olduğunu göstermekte. Durum dünkü ana haber bülteninde de dile getirildi" ifadeleri yer aldı.

'F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi engellendi'

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Anlaşılan o ki İsrail perde arkası yaptığı kulis çalışmaları ile Türkiye'ye ileri hava kabiliyeti sağlayabilecek olan F-35 satışını tamamlanmasını engellemeye çalıştı.

İsrail, Türkiye'nin Ruslardan S-400 alım kararını F-35'lerin verilmemesi için bir fırsat olarak tespit etti ve Amerikalıları ikna etmek için kullandı. Böylece 100 adet F-35 uçağının Türkiye'ye verilmesi engellendi.

Resmi olarak Washington S-400'lerin Türkiye'de konuşlandırılması ve aynı zamanda da F-35'lerin kullanılması Rusların sistemler aracılığı ile Amerikan uçakları hakkında yeterinden fazla bilgi edinebilecekleri endişesi mevcut.

F-35'ler Rusların istihbarat toplama platformları ile birlikte ve Amerikalıların savaş kabiliyetlerini öğrenmeleri çok da arzulanan bir durum değildir.

Pentagon'un bu satış iptalini bildirmesinin sadece bir kaç gün sonra Başkan Erdoğan, Başkan Trump'a tehdit edici bir mesaj yayınladı. Bu mesaja göre ABD, uçakların satışını engelleyecek olursa benzer uçakları başka kaynaklardan temin etme hakkının doğacağını ve ihtiyaçlarını giderebilmek için bunda da tereddüt etmeyeceğini belirtmekteydi. Anlaşılan o ki sözü edilen diğer kaynaklar Rusya'dır"

Bölgede F-35'e sahip tek ülke İsrail olacak

İsrail medyasında daha önce de Türkiye'ye F-35 verilmemesi durumunda bölgede uçaklara sahip olacak tek ülkenin İsrail olacağı ve hava üstünlüğünü arttıracağı görüşü yer almıştı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:46
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