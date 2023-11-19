İsrail markalarına boykotlar devam ederken Erbakan Hoca’nın o sözleri tekrar gündem oldu “Hepiniz benim kölem olacaksınız…”

Merhum Necmettin Erbakan’ın İsrail açıklamaları tekrar gündem oldu. Siyonizm ile mücadelesi hiç bitmeyen Erbakan Hoca’nın, ‘İnsanları köleleştirmek isteyen’ İsrail’in dünya çapında nasıl bir parasal ağ kurduğunu böyle anlattı.

Erbakan Hoca “Buradan hacca uçak ile gitseniz bilet parasının %9’unu IATA’ya ödemeden gidemezsiniz. Çünkü serbest hava bölgesinde uçabilmek için uçağın IATA üyesi olması gerekiyor. Gemiyle gidelim derseniz bu sefer %9’unu Loyd’a para ödeyeceksiniz. Türkiye’den başka bir ülkeye para gönderelim deseniz, bir banka araya girecek, %1’ini komisyon olarak alacak.” İfadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO