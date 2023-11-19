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Gündem İsrail markalarına boykotlar devam ederken Erbakan Hoca’nın o sözleri tekrar gündem oldu “Hepiniz benim kölem olacaksınız…”
Gündem

İsrail markalarına boykotlar devam ederken Erbakan Hoca’nın o sözleri tekrar gündem oldu “Hepiniz benim kölem olacaksınız…”

Yeniakit Publisher
2023-11-19 11:55:00 -

Gazze İsrail savaşı nedeniyle dünya çapında İsrail mallarına olan boykot büyümeye devam ederken, merhum Erbakan Hoca’nın sözleri tekrar gündem oldu. Zamanında Siyonizm’in kurduğu sistemi bir bir açıklayan Erbakan Hoca, “hepiniz benim kölem olacaksınız” diyen İsrail’in kara düzenini böyle anlattı.

Merhum Necmettin Erbakan’ın İsrail açıklamaları tekrar gündem oldu. Siyonizm ile mücadelesi hiç bitmeyen Erbakan Hoca’nın, ‘İnsanları köleleştirmek isteyen’ İsrail’in dünya çapında nasıl bir parasal ağ kurduğunu böyle anlattı.

Erbakan Hoca “Buradan hacca uçak ile gitseniz bilet parasının %9’unu IATA’ya ödemeden gidemezsiniz. Çünkü serbest hava bölgesinde uçabilmek için uçağın IATA üyesi olması gerekiyor. Gemiyle gidelim derseniz bu sefer %9’unu Loyd’a para ödeyeceksiniz. Türkiye’den başka bir ülkeye para gönderelim deseniz, bir banka araya girecek, %1’ini komisyon olarak alacak.” İfadelerini kullandı.

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