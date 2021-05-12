İsrail mallarına boykot!
İsrail'in Mescidi Aksa'da Kadir Gecesi uyguladığı şiddet sonrasında tepkiler peş peşe gelmeye devam ederken, Türkiye'de vatandaşlar sosyal medya üzerinden İsrail mallarına “boykot kampanyası” adı altında paylaşımlarda bulundu.
Yeni Akit Ankara
Filistinli Müslümanlar işgal altında olan Mescidi Aksa'da nöbet tutarken dünyanın birçok ülkesinden de İsrail'e derhal bu işgalden vazgeçmesi çağrısı yapılıyor.
İsrail’in Filistin halkına yönelik yaptığı zulme karşı çok sert tepki veren Türkiye’de vatandaşlarda harekete geçti. Sosyal medya hesaplarından İsrail mallarınının boykot edilmesi için paylaşımlarda bulundular.