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Dünya İsrail makamları sessiz: Dokuz ayda 70 Filistinli 'kimliği belirsiz kişilerce' öldürüldü
Dünya

İsrail makamları sessiz: Dokuz ayda 70 Filistinli 'kimliği belirsiz kişilerce' öldürüldü

İsrail'in işgal ettiği topraklarda yaşyan Filistinli bir gazeteci uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yılın başından bu yana çok sayıda Filistin asıllı İsrail vatandaşı saldırılarda hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 13:17:00 -
İsrail makamları sessiz: Dokuz ayda 70 Filistinli 'kimliği belirsiz kişilerce' öldürüldü

1948'de İsrail'in işgal ettiği bölgelerden Hayfa'da yer alan Umm el Fehm köyünde yaşayan bir gazeteci silahlı saldırıya uğradı.

Nidal İğbariye isimli Filistin asıllı İsrail vatandaşı gazetecinin cami çıkışında aracına doğru hareket ederken saldırıya uğradığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan gazeteci kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

44 yaşındaki gazeteci, haziran ayında sosyal medya hesaplarından evinin duvarındaki kurşun izlerini gösteren fotoğraflar paylaşmıştı.

İğbariye, paylaşımda "Ailem ve ben eşi görülmemiş saldırı nedeniyle mucizevi bir şekilde ölümden kurtulduk." ifadesini kullanmıştı.

Bu yılın başından beri 7'si kadın olmak üzere 70 İsrail vatandaşı Filistinli 'kimliği belirsiz kişiler' tarafından öldürüldü.

Filistinli kaynaklar saldırıya uğrayan kişilerin Filistin asıllı Araplar olması nedeniyle İsrail makamlarının bu kişilerin ölüm olaylarını araştırmadığını öne sürüyor.

Kaynak: Mepa News

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