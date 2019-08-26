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İsrail makamları Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri'yi ifadeye çağırdı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:40
İsrail makamları Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri'yi ifadeye çağırdı

KUDÜS (AA) – İsrail istihbaratı, Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ifadeye çağırdı.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığını da yürüten Şeyh Sabri'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Filistinli âlimin evine baskın düzenlediği ve ifadeye çağrılma tebligatını kendisine teslim ettiği belirtildi.

İsrail polisinden Şeyh Sabri'nin ifadeye çağrılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail istihbaratı cumartesi günü de Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib'i ifadeye çağırmıştı.

Filistinli Avukat Haldun Necm, yaptığı yazılı açıklamada, Şeyh Hatib'in Mescid-i Aksa görevlilerine İsrail güçlerinin ihlallerini belgelendirme talimatı verdiği gerekçesiyle İsrail istihbaratı tarafından 3 saat sorgulandığını aktarmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrail polisi zaman zaman ifadeye çağrılan Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu kişilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:40
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Mescid-i Aksa
  4. Şeyh İkrime Sabri

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