İsrail mahkemesi tuhaf yasağı durdurdu

Münübe Yılmaz

İsrail mahkemesi Arapları bölgeden dışlamayı hedefleyen ve Yahudi olmayanların parklara girmesini yasaklayan kararı durdurdu. Ağırlıklı olarak Yahudilerin yaşadığı Afula bölgesinde bir ay önce uygulanmaya başlanan yasakta, Arap kasabalarından gelenlerin parklara girişi engellenmeye başlandı. Uygulanan yasak, Afula mahkemesi yargıcı Danny Sarfati tarafından, parkların halkın tamamına açık alanlar olduğu gerekçe gösterilerek bir süreliğine durduruldu. Uygulamanın yaz aylarında bölgedeki yoğunluğu gidermek amacıyla başlatıldığının bir bahane olduğunu belirten avukat Fady Khoury, yasağın Filistinlilerin parka girişini engellemek amacıyla kasıtlı olarak konulduğunu dile getirdi. Yasağın Araplara karşı ırkçı bir uygulama olduğunu vurgulayan Khoury, Filistinlilerin başta sağlık olmak üzere eğitim ve emlak alanlarında da ayrımcılığa maruz kaldıklarını ifade etti.