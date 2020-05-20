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İsrail mahkemesi Netanyahu'nun duruşmaya katılmama talebini reddetti

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:36:53 -
İsrail mahkemesi Netanyahu'nun duruşmaya katılmama talebini reddetti

KUDÜS (AA) - İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun pazar günü yapılacak yolsuzluk davasının ilk duruşmasına katılmama talebini kabul etmedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun, hakkındaki yolsuzluk davasının 24 Mayıs'ta yapılacak ilk duruşmasına katılmama talebini ele aldı.

Mahkeme heyeti, Netanyahu'nun duruşmaya katılmamak için öne sürdüğü nedenleri yetersiz bularak talebi reddetti.

Netanyahu, "korumalarıyla birlikte duruşmaya katılması halinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sosyal mesafe önleminin çiğnenmek zorunda kalınabileceği ve hakkındaki suçlamaları daha önceden bildiği, bu nedenle aynı suçlamaları dinlemek için mahkemeye gelmesinin kamuya maliyeti olacağını" öne sürerek dün mahkemeden pazar günkü duruşmaya katılmamayı talep etmişti.

- 24 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.

Netanyahu, Meclise dokunulmazlık başvurusunda bulunmuş, ancak yeterli desteği bulamayınca başvurusunu geri çekmişti. Bunun üzerine Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkındaki iddianameyi 28 Ocak'ta mahkemeye göndermişti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen önlemler nedeniyle Netanyahu'nun 17 Mart'ta yapılması planlanan duruşması 24 Mayıs'a ertelenmişti.





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