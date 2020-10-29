İsrail mahkemesi 95 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklunun salıverilme talebini reddetti

KUDÜS (AA) - İsrail mahkemesi, 95 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in serbest bırakılmasına ilişkin talebi ikinci kez reddetti.



Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin, durumu kritik olmasına rağmen 95 gündür açlık grevinde bulunan Ahres'in salıverilme talebini reddettiği belirtildi.



Ahres'in serbest bırakılması ya da en azından bir Filistin hastanesine nakledilmesinin reddedilmesini kınayan Cemiyet, İsrail mahkemesinin bu kararının, "idam" hükmünde olduğunu ifade etti.



Ahres'in avukatı Ahlam Haddad, dün açlık grevindeki müvekkilinin serbest bırakılması ya da bir Filistin hastanesine nakledilmesi talebinde bulunmuştu.



İsrail mahkemesi, Ahres'in salıverilmesi için daha önce yapılan başvuruyu 25 Ekim'de reddederek, İsrail'in Kaplan Hastanesi'nde tedavisinin devam etmesine karar vermişti.



Ahres, açlık grevi nedeniyle sağlık durumu iyice kötüleştikten sonra İsrail'in Rehovot kentindeki Kaplan Hastanesi'ne nakledilmişti.



- Açlık grevindeki Filistinli tutuklu "Mahir el-Ahres



İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.



Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.



Uluslararası Kızılhaç Komitesi, yaptığı açıklamada, açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Ahres'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu bildirmişti.



İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

