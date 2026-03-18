İsrail Lübnan'ın güneyini bombaladı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı el-Akabiye beldesinde çok katlı bir binaya saldırı düzenledi.
Lübnan basınına yansıyan haberlerde, İsrail ordusunun saldırı ve tahliye tehdidinde bulunduğu el-Akabiye'deki binanın bombalandığı belirtildi.
Yerel basında ve sosyal medyada, saldırı anına ilişkin görüntüler sıkça paylaşıldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, el-Akabiye'de bir binanın kırmızıyla işaretlendiği harita paylaşmıştı.