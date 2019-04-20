İsrail konserini iptal eden şarkıcı, Yeni Zelanda'da Müslümanlara bağış için konser verdi Yeni Zelanda'da gerçekleşen patlama sonrası bazı müslümanlar ölmüş, bazıları yaralanmıştı. Yeni Zelanda'da müslümanlara bağış yapmak için konser verildi.

Yeni Zelanda'da müslümanlara bağış yapmak için Aroha Nui / You Are Us konseri verildi. Konserin tüm gelirleri müslümanlar için harcanacak. Bu konsere İsrail konserini iptal etmesiyle gündem olan Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde da katıldı.

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