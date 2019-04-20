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İsrail konserini iptal eden şarkıcı, Yeni Zelanda'da Müslümanlara bağış için konser verdi

Yeni Zelanda'da gerçekleşen patlama sonrası bazı müslümanlar ölmüş, bazıları yaralanmıştı. Yeni Zelanda'da müslümanlara bağış yapmak için konser verildi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 22:13
İsrail konserini iptal eden şarkıcı, Yeni Zelanda'da Müslümanlara bağış için konser verdi

Yeni Zelanda'da müslümanlara bağış yapmak için Aroha Nui / You Are Us konseri verildi. Konserin tüm gelirleri müslümanlar için harcanacak. Bu konsere İsrail konserini iptal etmesiyle gündem olan Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde da katıldı.

 

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 22:13
  1. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

  • Metin AktepeMetin Aktepe1 sa önce
    Yanlis bayrak secimi. Yeni Zealand a bayrayi yerine Avustralya bayragi secilmistir.

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