İsrail kaynaklarından Türkiye çıkışı! Yunanistan sözleri şok edecek

ABD'nin EastMed kararı Doğu Akdeniz'de olayları tersine döndürürken İsrail kaynakları, Türkiye-İsrail ittifakının Lefkoşa-Atina ittifakından daha önemli olduğunu belirtti.

Arap basını, ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesinin ardından normalleşme sürecine giren Türkiye-İsrail ilişkilerini gündemine aldı.

Türkiye-İsrail ilişkilerin karşılıklı olumlu açıklamalarla yoluna girdiği ifade edildi.

İki ülkenin gerilimi gündemde tutmak istemediği, ilişkileri ilerletmek için sükûnetin bol olduğu bir dil benimsemeyi tercih ettiği vurgulanan haberde, "Her ne kadar İsrail'in Türkiye ile işbirliği konusunda Atina ve Lefkoşa'yı rahatlatan açıklamaları olsa da olaylar tam tersi yönde ilerliyor." denildi.

"Türkiye ile ittifakımız Atina'dan daha önemli"

ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye-İsrail iş birliğinin kapılarını açtığı yazıldı.

Arap basını ayrıca İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre; Lefkoşa ve Atina ile ittifakın Tel Aviv için önemli olduğunu ancak Türkiye-İsrail iş birliğinin bundan çok daha önemli ve daha büyük avantajlara sahip olduğunu duyurdu.

Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen "EastMed" projesine ilişkin anlaşma, Atina'da Ocak 2020'de düzenlenen bir törenle Yunanistan, İsrail ve GKRY arasında imzalanmıştı.

Dönemin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Ankara'nın projeye olan tepkisini "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi ve Kıbrıs Adası'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır." sözleri ile ifade etmişti.