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Dünya İsrail katliamını böyle anlattı: Şehitlerimizi sokak hayvanları yiyor
Dünya

İsrail katliamını böyle anlattı: Şehitlerimizi sokak hayvanları yiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-13 22:14:00 -
İsrail katliamını böyle anlattı: Şehitlerimizi sokak hayvanları yiyor

İsrail'in Gazze'de uyguladığı 1 ayı aşan zulümde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Son olarak açıklamalarda bulunan Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El Berş, durumun vehametini 'Şehitlerin naaşlarını sokak hayvanları yiyor' sözleriyle aktardı.

Filistinliler kendi kıyametlerini yaşıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El Berş, hastane dışındaki onlarca cenazeye müdahale edilemediğini ve dışarıda kalan şehitlerin naaşlarını sokak hayvanlarının yemeye başladığını söyledi.

7Ekim'den bu yana İşgalci İsrail'in soykırım suçu işlediği Gazze Şeridi 75 yılın en karanlık ve acı günlerini yaşıyor.

Artık can kayıplarının sayılamadığı Gazze'de İsrail ordusunun saldırısı altında yardım bekleyen Filistinli siviller dünyanın gözü önünde öz yurtlarından silinmeye çalışılıyor.

Savaş suçu sayılan kimyasal bombaların etkisiyle yerle bir olan binalar, sivil halk hastanelere sığınıyor. Gazze'yi de işgal etmek isteyen gözü dönmüş Siyonist İsrail rejimi hastaneleri de hedef alarak Filistinlileri ve İslam alemini yıldırmak istiyor.

İşgalci İsrail ordusu tarafından kuşatılan Şifa Hastanesi içindeki yaralılar ilaç ve tıbbi ekipmanların tükenmesi nedeniyle tedavi dahi edilemezken, hastane çevresindeki çok sayıdaki cenazeye müdahalede de bulunamıyor.
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Şehit naaşlarını sokak hayvanları yiyor

Soykırımın vahametini göstermek için cenazelerin hayvanlar tarafından yenmeye başladığını açıklayan Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El Berş, isyan ederek yardım istedi.

Berş'in yürek yakan açıklaması şöyle:

"Artık yardım etmeniz için bu sizi tatmin edecek mi bilmiyoruz ama saldırılar sebebiyle dışarıdan alamadığımız şehitlerin naaşlarını sokak hayvanları yemeye başladı."

Hastaneler acımasızca hedef alınıyor

Berş, cumartesi sabahı İsrail tanklarından fırlatılan iki roketin hastanenin yoğun bakım odalarından birine isabet ettiğini açıklamıştı.

Bununla birlikte, Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da daha önce yaptığı açıklamada, hizmetleri oldukça sınırlı olan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin dışında kentteki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını söylemişti.

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