Filistin asıllı model yanlıştan döndü mü? Mankenliğe elveda İslam'a merhaba

Katil İsrail'in Filistinlilere olan saldırılarına tepki gösteren Bella Hadid geçtiğimiz gün mesleğini bıraktığını duyurdu. Açıklamanın ardından önce sağlık sorunlarından kaynaklı bıraktığını ifade etti. Ancak Hadid'in yapım şirketinin son günlerdeki bazı anlaşmaların iptal edildiğinde dair söylentilerden kaynaklı Bella'nın mankenliği bıraktığı ortaya çıktı. Tüm bu iddiaların açıklamaların gölgesinde ise bazı blog sayfalarda Hadid'in İslami yaşamı seçtiğinden kaynaklı mesleğini bıraktığı söylentileri dolaştı.

"BELLA HADİD, İSLAMİ YAŞAMI SEÇTİ" İDDİALARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Amerika ve İngiltere alt yapılı bazı blog sayfalarında Bella Hadid'in yaşam tarzını değiştirdiği iddiaları yer aldı. Hadid'in son yıllarda psikolojik sorunlar yaşamasından kaynaklı destek terapileri aldığı ortaya çıktı. Arkadaş çevresini değiştiren Hadid, sosyal medya kullanımlarını da azalttı.

Ailesinden başka kimseyle sık sık iletişime geçmeyen Hadid, tüm bunları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü model ani aldığı bu kararla yaptığı açıklamada iddiaları güçlendiren ifadelere yer verdi.

Bella Hadid'in o açıklamasında en dikkat çeken nokta "Sakin ve maneviyatı yüksek bir hayat istiyorum" kısmı oldu. Hadid'in açıklamasının devamında ise şu sözlere yer verdi:

"10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim."

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27 YAŞINDAKİ BELLA HADİD HAKKINDAKİ GERÇEK

2022 yılında ise bir dergide verdiği röportajda da İslamiyet dinini merak ettiğini bununla ilgili kitaplar okuduğunu açıklamıştı. Açıklamasında "Ben çok ruhaniyim ve her dinle bağlantı kurduğumu görüyorum" ifadelerine yer veren Hadid, ailesinin en çok İslamiyet dini kurallarına göre yaşadığının da altını çizmişti. Hadid, son günlerde yakın çevresine sürekli olarak hayatı sorgulayan ifadelerin yer aldığı konuşmalarda blog sayfalarında yer aldı. Babası Muhammed Hadid ise Müslüman olduğunu açıklamıştı. İstanbul ziyareti sırasında ise Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde namaz kılmıştı.