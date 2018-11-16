İsrail karıştı… Sokaklar savaş alanına döndü!

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Geçtiğimiz Salı günü Gazze’ye yönelik düzenlediği hava saldırıları fiyaskoyla sonuçlanan ve Hamas karşısında ağır bir hezimet alan İsrail’de karışıklık sürüyor. İki bakanın istifasıyla sonuçlanan Gazze saldırıları sonucunda Gazzeliler dün şehrin büyük caddelerinde zafer kutlamaları yaparken terör devleti İsrail tarafında ise öfke dinmiyor.

Tel Aviv’de sokaklarda protesto!

Tel Aviv’de ise bu gün akşam saatlerinde işlek caddelere çıkan İsrailli göstericiler Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etti. Ateşkes kararından memnun olmayan Siyonist göstericiler, İsrail’in Hamas karşısında aldığı yenilgiyi kınayarak ellerinde Siyonist terör devleti İsrail bayraklarıyla hükümeti istifaya davet ettiler.

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