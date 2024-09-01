İsrail karıştı, Netanyahu köşeye fena sıkıştı!
İşgalci İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılar ve ateşkesi reddederken 6 İsraillinin öldürülmesi ülkede infiale yol açtı. Netanyahu hükümeti karşıtlarının grev ve ekonominin bozulması çağrısının ardından İsrail sokakları yangın yerine döndü.
6 İsraillinin öldürüldüğünün duyurulmasının ardından İsrail hükümetinin bugün yapılması planlanan haftalık oturumu iptal edildi.
İsrail’de işçi sendikalarının grev ve ekonominin bozulması çağrıları başkent Tel Aviv'i karıştırdı. Netanyahu hükümeti karşıtı 10 binlerce kişi sokaklara inerek protestolar düzenleniyor. Protestocular, Başbakan Netanyahu'nun istifa etmesini talep ediyor.