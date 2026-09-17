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Dünya İsrail kalleşlikte sınır tanımıyor
Dünya

İsrail kalleşlikte sınır tanımıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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İsrail kalleşlikte sınır tanımıyor

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde topçu saldırılarına ve ev yıkımlarına devam etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Mansuri'de evleri iş makineleriyle yıkmayı sürdürdü.

İsrail topçuları ise Yukarı Nebatiye beldesinin dış kesimlerindeki Ali Tahir Tepesi'ne aralıklarla saldırılar düzenledi.

Kefrtebnit beldesinin doğu kesimlerindeki Dımaşkiye bölgesi de İsrail'in topçu saldırılarının hedefi oldu.

 

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

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