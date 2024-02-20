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Gündem İsrail istihbaratı, Netanyahu hükümetini uyardı: Din savaşı çıkabilir
Gündem

İsrail istihbaratı, Netanyahu hükümetini uyardı: Din savaşı çıkabilir

Yeniakit Publisher
2024-02-20 15:49:00 -
İsrail istihbaratı, Netanyahu hükümetini uyardı: Din savaşı çıkabilir

Şin-Bet Direktörü Bar, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya girişlerinin kısıtlanması talimatı verdiği güvenlik toplantısında,kısıtlamaların Müslüman-Yahudi çatışmasına yol açabileceği konusunda uyardı.


İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar’ın, ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine kısıtlama getirilmesinin “Müslüman-Yahudi çatışmasına yol açabileceği” konusunda hükümeti uyardığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Şin-Bet Direktörü Bar, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya girişlerinin kısıtlanması talimatı verdiği güvenlik toplantısında, Filistinlilere kısıtlamalar getirilmesinin öfkeli bir tepkiye yol açacağını ve bu durumun da Hamas’ın işine yaracağını söyledi.

Bar, toplantıya katılan bakanları, kısıtlamaların Müslüman-Yahudi çatışmasına yol açabileceği konusunda uyardı.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

İsrail’in “Kanal 13” televizyonunun 18 Şubat’ta yayınladığı haberde, Şin-Bet’in İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu’nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa’ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edilmişti.
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İsrail Başbakanlığı da dün bir açıklama yaparak “ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetlerinin kısıtlanması” kararının “güvenlik göz önüne alınarak dengeli biçimde alındığını” iddia etmişti. Açıklamada, Mescid-i Aksa’da kimlerin ibadet edebileceğine ve ne tür kısıtlamalar uygulanacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Hamas ise İsrail’in ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişini kısıtlama kararını “Siyonist suçun ve din savaşının derinleşmesi” olarak değerlendirmişti.

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim’den bu yana Filistinlilerin özellikle cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa’ya girişlerine kısıtlamalar getiriyor.

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