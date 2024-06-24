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Gündem İsrail işkencesine maruz kalan Filistinli Dahlan iyileşmeye çalışıyor!
Gündem

İsrail işkencesine maruz kalan Filistinli Dahlan iyileşmeye çalışıyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 22:48:00 - 2024-06-24 22:52:40

Siyonistler tarafından esir alınarak bir ay süreyle işkenceye maruz kalan 30 yaşındaki Filistinli Bedir Dahlan, iyileşmeye çalışıyor.

Katillerin işkencesine maruz kalan Filistinli genç, sadece bir ayda tanınamayacak hale gelmişti.

30 yaşındaki Filistinli gencin bir ay içinde geldiği hal, işkencenin boyutunu ortaya koydu.

Siyonistler serbest bıraktıktan sonra mülteci kampında sığındığı çadıra geri dönen Bedir Dahlan, iyileşme sürecine girdi.
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Dahlan'ın, kendisiyle bugün gerçekleştirilen röportajda, gülmeye başladığı ancak güçlükle konuştuğu görüldü.

Mülteci kampındaki doktorlar tarafından tedavisi süren Dahlan, en kısa zamanda iyileşip sağlığına kavuşmak istediğini söyledi.

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