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Dünya İsrail işgal güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı
Dünya

İsrail işgal güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail işgal güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında 4 üniversite öğrencisinin de bulunduğu en az 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında 4 üniversite öğrencisinin de bulunduğu en az 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli Esirler Kulübü tarafından yapılan açıklamada, gözaltıların pazartesi akşamından salı sabahına kadar gerçekleştirildiği ve operasyonların Kudüs dahil Batı Şeria'nın farklı bölgelerini kapsadığı belirtildi.

Açıklamaya göre gözaltına alınanlar arasında Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit Üniversitesi'nde öğrenim gören 4 kadın öğrenci ile daha önce İsrail cezaevlerinde tutulan bazı eski mahkûmlar da bulunuyor.

Gözaltı operasyonlarının özellikle Tulkerim ve Nablus kentlerinde yoğunlaştığı, diğer baskınların ise Ramallah ve El Halil'de gerçekleştirildiği ifade edildi.

Filistinli Esirler Kulübü, İsrail'in 2026 yılı başından bu yana gözaltı ve saha sorgulamalarını önemli ölçüde artırdığını belirterek, bu uygulamaların Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana görülmemiş seviyelere ulaştığını kaydetti.

 

Kuruluş, kadınların da giderek daha fazla hedef alındığını vurgulayarak, gözaltıların rehine alma yöntemi olarak kullanıldığını, evlere yönelik gece baskınlarının sürdüğünü ve kadınların sert sorgu yöntemlerine maruz bırakıldığını belirtti. Açıklamada, kadınların gözaltına alınmasının baskı ve toplu cezalandırma aracı olarak kullanıldığı ifade edildi.

Filistinli Esirler Kulübü'nün 26 Mayıs tarihli verilerine göre İsrail hapishanelerinde 9 bin 400 Filistinli bulunuyor. Bunlar arasında 360 çocuk, 84 kadın tutuklu ve 3 bin 376 idari tutuklu yer alıyor.

İdari tutuklama uygulaması kapsamında Filistinliler herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın askeri emirlerle aylarca cezaevinde tutulabiliyor. Bu emirler süresiz olarak uzatılabilirken, tutuklamalara dayanak gösterilen gizli dosyalara avukatların ve ailelerin erişimine izin verilmiyor.

Kaynak: Mepa News

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