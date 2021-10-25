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Dünya İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 1355 konut için ihale açmaya hazırlanıyor
Dünya

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 1355 konut için ihale açmaya hazırlanıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimlerine 1355 yeni konutun inşa edilmesi için ihale açılacağını açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, kararı kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 08:09:00 -
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 1355 konut için ihale açmaya hazırlanıyor

İsrail İskan Bakanı Zeev Elki, Walla News sitesinde yer alan açıklamasında, "Yahuda ve Samiriye'deki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi Siyonist vizyon açısından gerekli ve önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yahuda ve Samiriye yerleşim birimlerinde uzun bir süredir inşaatın durduğunu belirten Elki, yeni konutların yapılması için ihale açılacağını kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ihale açma kararını kınadı.

Açıklamada, "İsrail, Filistin topraklarında sömürgeci yerleşim birimleri inşa etmekte ve işgal projelerini uygulamakta açıkça ısrar ediyor, uluslararası toplumun ve ABD'nin bu konudaki tavrını göz ardı ediyor." ifadelerini kullanıldı.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 660 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

 

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