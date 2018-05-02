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İsrail, İranlı bilim adamının peşinde!

İranlı bilim adamı Muhsin Fahrzade Mehabadi'nin, İsrail'in suikast listesinde olduğu iddia edildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:42
İsrail, İranlı bilim adamının peşinde!

İsrail merkezli internet sitesi Walla'nın eski yabancı istihbarat servisleri sorumlularının verdiği bilgilere dayandırdığı haberinde, bazı İranlı bilim adamlarına bir kaç yıl önce İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından suikast düzenlendiği belirtildi.

Haberde İsrail'in, Tahran'ın nükleer programının beyni olarak tanımladığı İranlı bilim adamı Mehabadi'yi suikast listesine eklediği öne sürüldü.

NETANYAHU, AÇIKLAMASINDA İSMİNİ ZİKRETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

Netanyahu açıklamasında Mehabadi'nin ismini de zikretmişti.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:42
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