İsrail, İran'ı tehditlerinden dolayı uyardı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz, Tel Aviv'i tehdidinden dolayı İran'ı uyardı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) yayınına göre Netanyahu, "İsrail'i tehlike ya da yok olmakla tehdit edenler, kendilerini benzeri bir tehlikenin içine atıyorlar." dedi.

Ganz da sosyal paylaşım sayfasından yaptığı açıklamada, İsrail'in herhangi bir tehdide karşı hazır olduğunu ancak bunu denemelerini tavsiye etmediğini vurguladı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Siyonist rejim ölümcül bir kanserdir ve bu bölgeye zararlıdır. Kuşkusuz kökünden sökülüp yok edilecek." ifadelerini kullanmıştı.



