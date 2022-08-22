İsrail ile Rusya arasındaki kriz aşılamıyor

Cuma günü başkent Moskova'da davaya bakan mahkeme ajansın iki aylık arabuluculuk süresi talebini reddetti, ancak davaya bir ay süreyle ara verilmesini onayladı.

Rusya Adalet Bakanlığı'nın, İsrail Yahudi Ajansı'nın (JAFI) Rusya şubesini Rus vatandaşlarına ait gizli bilgileri göndermekten dolayı kapatmak istediği belirtiliyor. Kremlin sözcüsü Dimirti Peskov kapatma davasının Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu belirtmişti.

Davaya ilişkin değerlendirmede bulunan sürgündeki Moskova Başhahamı Pinchas Goldschmidt kapatma girişiminin arkasında iki neden yattığı görüşünde. Birincisi İsrail Başbakanı Yair Lapid'in eleştirileri, ikinci sebep ise İsrail'e göçe eden Rus Yahudilerin yarattığı" beyin göçü".

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Moskova'nın İsrail Yahudi Ajansının (JAFI) Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi yönündeki talebinin "iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini" söylemişti. Lapid, nisan ayında Dışişleri Bakanı iken Moskova'yı Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçlamış ve Putin'in işgalinin "mazeretinin olmadığını" ifade etmişti.

Açıkça Ukrayna'yı işgali kınayan ve mart ayında Rusya'dan kaçan Avrupa Hahamlar Konferansı'nın başkanı Goldschmidt Moskova'da yabancı eleştirilere karşı tahammülsüz bir ortamın oluştuğunu belirterek Lapid'in eleştirilerinin ikili ilişkiler üzerinde yansımalarının beklendiğine işaret etti.

Rusya'nın "beyin göçünden" de endişe duyduğunu ifade eden hahambaşı "Rus hükümeti beyin göçünü ajansın 176 günde yaptığından çok daha fazla hızlandırdı. Eğer bunu durdurmak istiyorsa, savaşı durdurmalı" dedi.

Rusya'da artan Yahudi karşıtlığı endişe yaratıyor

İngiliz The Times gazetesine konuşan hahambaşına göre Yahudilerin Rusya'dan ayrılmasının başlıca sebebi ülkede Yahudi karşıtlığını gösteren girişimlere karşı duyulan kaygılar. Goldschmidt, Lavrov'un Hitler benzetmesini de bu yansımanın bir örneği olarak görüyor.

Yaşanan bir başka olayda da savaş karşıtı eleştirileriyle tanınan Yahudi gazeteci Alexei Venediktov'un evinin önüne üzerinde "Judensau" (Yahudi domuzu) yazana bir domuz başı bırakılması.

İsrail Yahudi Ajansı'nın (JAFI) dünya çapında İsrail'e göç etmek isteyen Yahudilere belge hazırlama, iş ve ev bulma konusunda yardımcı oluyor.

JAFI, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalden bu yana en az 20 bin Yahudi'nin ülkeyi terkederek İsrail'e gittiği sanılıyor. Rusya'da 165 bin ila 200 bin Yahudi'nin yaşadığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Euronews