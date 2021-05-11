İsrail ile nasıl savaşılır? Bu video gündeme oturdu

İsrail'in Filistin'deki halka yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırıların ardından Türkiye'nin birçok noktasında protesto gösterileri düzenlenerek İsrail'e tepki gösterildi. Sosyal medyada yayılan bir video ise gündeme oturdu. Videoda, İsrail ile nasıl savaşılacağına dair önemli ipuçları veriliyor.

Söz konusu videoda, "Bugün Mescid-i Aksa için bir şey yapmak istiyorsan, evine gelen her Yahudi malını bir ağaç gibi düşü ve kes onları. Savaşa katılmak istiyorsan, al eline boykot markasını kes onları. Gücünün yettiğini yap. Elbette zalimlerin yaptığı yanına kalmayacak, sen ayağa kalkarsan Kudüs bizim olacak" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in hain saldırıları

Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.

Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarınabarikatlar kurdu. Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere müdahale etti. 300'ün üzerinde Filistinli yaralandı, 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 24 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı. Sadece bu saldırıda yaralananların sayısı ise 103 olarak açıklandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şehit 9 çocuktan birinin 10 yaşındaki kız çocuğu, diğerlerinin ise farklı yaşlardaki erkek çocukları olduğu kaydedildi.

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi. Ayrıca Gazze sınırına asker gönderdi. İsrail'den yapılan açıklamada 'Gazze Şeridi'nde 130 hedef vuruldu' ifadesi yer aldı. AFP geçtiği son dakika bilgisinde bu saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.