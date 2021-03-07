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Dünya İsrail ile İran arasında gerilim tırmandı!
Dünya

İsrail ile İran arasında gerilim tırmandı!

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İsrailli mevkidaşı Benny Gantz'ın "İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini" açıklamasının ardından, İsrail’i tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 14:17:00 -
İsrail ile İran arasında gerilim tırmandı!

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'daki bir etkinlikte konuşan Hatemi, Gantz'ın saldırı planları ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

İran'ın güvenlik ve istikrarını koruyacak gerekli askeri imkana sahip olduğunu belirten Hatemi, "Bölgede hiç kimse Siyonist rejimi istemiyor ve bu nedenle etraflarına duvar örmek zorunda kaldılar. Ayrıca, çaresizlik nedeniyle bazen İran'ı tehdit ediyorlar. Eğer hata yaparlarsa, Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz." ifadelerini kullandı.

Hatemi ayrıca Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'deki İran destekli "direniş gruplarının" İsrail'e karşı ülkesinin "yumuşak gücü" olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı planları

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, 27 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlanması talimatı verdiğini belirtmişti.

Savunma Bakanı Benny Gantz da 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediğini duyurmuştu.

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