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Aktüel İsrail ile BAE arasında vize muafiyet anlaşması imzaladı
Aktüel

İsrail ile BAE arasında vize muafiyet anlaşması imzaladı

BAE'den İsrail'e yapılan ilk resmi üst düzey ziyarette iki ülke arasında 4 anlaşmaya imza atıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:12:40 -
İsrail ile BAE arasında vize muafiyet anlaşması imzaladı

KUDÜS (AA) - İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'den (BAE) İsrail'e yapılan ilk üst düzey ziyarette iki ülke arasında vize muafiyet anlaşması da dahil olmak üzere toplam 4 anlaşma imzalandı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'nin de aralarında bulunduğu bazı ABD'li yetkililer, Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın öncülük ettiği BAE heyetiyle aynı uçakla Abu Dabi'den Tel Aviv'e geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li ve BAE'li yetkilileri taşıyan uçağı havalimanında karşıladı.

BAE'den İsrail'e yapılan ilk üst düzey ziyaret nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion havalimanında tören düzenlendi.

Törene İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Maliye Bakanı Yisrael Katz ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da katıldı.

Başbakan Netanyahu törende yaptığı konuşmada, Abu Dabi ile varılan, ilişkileri normalleştirme anlaşması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e teşekkür ederek, "ABD'nin desteği olmasa bugün burada olamazdık." ifadesini kullandı.

Karşılama töreninin ardından İsrail ile BAE arasında vize muafiyeti, havacılık, ekonomik iş birliği ve yatırımların korunması olmak üzere 4 anlaşmaya imza atıldı.

Böylece İsrail, ilk kez bir Arap ülkesiyle vize muafiyet anlaşması imzalamış oldu.






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