İsrail İHA'sı düşürüldü! İsrail, Gazze Şeridi'nde bir İsrail İHA'sı düştüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) açıklamasına göre, İsrail'e ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA), dün gece Gazze Şeridi'ne düştü. Açıklamada, "IDF İHA'sı Gazze Şeridi'nin güneyine düştü. Olay araştırılıyor" ifadelerine yer verildi. Hamas ise düşen İHA'yı ele geçirdiğini ileri sürdü. Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Gazze'den gönderilen insansız hava aracıyla (İHA) İsrail tarafındaki askeri bir araca patlayıcı madde atıldığını ileri sürerek bölgeyi vurması için kendi İHA'larını göndermişti. İsrail saldırısında Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarına ait gözlem noktalarının hedef alındığı belirtilmişti.

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