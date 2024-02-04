  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya’dan resmen duyurdular: Ulusal denizaltılara hipersonik yeni füze sistem entegrasyonu! Hep yazılıyordu

Video rezalet, paylaştığı not daha da rezalet! Bu da laikçi seküler mahallenin şımarık kızı

NATO'nun tatbikat öncesi belli ki planı değişti! Elizabeth uçak gemisi ile ilgili kötü haber

Ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek’ten merkez bankası açıklaması

Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

Meteoroloji uyardı, peş peşe açıklama geldi: hava nasıl olacak? Kar uyarısı: Bu gece, yarın dikkat!

Bahçeli'den önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama

Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış! Yaptırımla boğuşan Rusya yaptı yapacağını

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! "İlk konutları teslim ediyoruz"
Gündem İsrail hukuk tanımıyor! 75 yıllık işgal devleti katliama devam ediyor
Gündem

İsrail hukuk tanımıyor! 75 yıllık işgal devleti katliama devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-02-04 20:41:00 - 2024-02-04 20:43:35

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 121 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 365’e, yaralananların sayısı ise 66 bin 630’a yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılar 121 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgedeki sivillere yönelik sürdürülen saldırılar nedeniyle can kaybı da artıyor.

Can kaybı 27 bin 365’e yükseldi

 

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl 7 Ekim’de başlayan saldırılarda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 365’e, yaralananların sayısının ise 66 bin 630’a yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılar nedeniyle 127 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 178 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrailli Haaretz gazetesi BÖYLE YAZDI! "Netanyahu yargılansın"
İsrailli Haaretz gazetesi BÖYLE YAZDI! “Netanyahu yargılansın”

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrailli Haaretz gazetesi BÖYLE YAZDI! “Netanyahu yargılansın”

İsrail takımı bunu hiç beklemiyordu! Şaşkınlıktan maçı da kaybettiler
İsrail takımı bunu hiç beklemiyordu! Şaşkınlıktan maçı da kaybettiler

Gündem

İsrail takımı bunu hiç beklemiyordu! Şaşkınlıktan maçı da kaybettiler

İsrail'e şok! Kassam Tugayları dünyaya duyurdu
İsrail'e şok! Kassam Tugayları dünyaya duyurdu

Gündem

İsrail'e şok! Kassam Tugayları dünyaya duyurdu

İsrail dünyaya ilan etti! 'Ateşkes sağlansa bile devam edeceğiz'
İsrail dünyaya ilan etti! 'Ateşkes sağlansa bile devam edeceğiz'

Gündem

İsrail dünyaya ilan etti! 'Ateşkes sağlansa bile devam edeceğiz'

Hizbullah'tan İsrail’in Lübnan sınırındaki mevzilerine ağır saldırı
Hizbullah'tan İsrail’in Lübnan sınırındaki mevzilerine ağır saldırı

Dünya

Hizbullah'tan İsrail’in Lübnan sınırındaki mevzilerine ağır saldırı

ABD dergisi: Türkiye'nin ordusu ve İsrail ordusunu karşılaştırdı!
ABD dergisi: Türkiye'nin ordusu ve İsrail ordusunu karşılaştırdı!

Gündem

ABD dergisi: Türkiye'nin ordusu ve İsrail ordusunu karşılaştırdı!

{relation id:1826710 slug:'israilli-haaretz-gazetesi-boyle-yazdi-netanyahu-yargilansin'}

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23