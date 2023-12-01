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Gündem İsrail hastane bombalıyor, Hamas esirleri tedavi edip nazik davranıyor! İşte aradaki fark bu
Gündem

İsrail hastane bombalıyor, Hamas esirleri tedavi edip nazik davranıyor! İşte aradaki fark bu

Yeniakit Publisher
2023-12-01 16:40:00 - 2023-12-01 16:40:14

Hamas’ın serbest bıraktığı 21 yaşındaki İsrailli esir Mia Schem, Hamas üyelerinin kendisine “çok iyi ve nazik” davrandığını söyledi.

İsrail, hastane bombalayarak insanlık suçu işlerken, Hamas tam aksine İsrailli esirlerin tedavilerini gerçekleştirerek ve onlara nazik davranarak tüm dünyaya insanlık dersi verdi.

Hamas’ın daha önce tedavisini gerçekleştirdiği İsrailli esir Mia Schem, dün serbest bırakılmasının ardından Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait araçta yaşadıklarını anlattı. Schem, yaptığı açıklamada kendisine “Bana karşı çok iyi, çok nazik davrandılar” dedi. Verilen yemeklerin de güzel olduğunu ifade eden 21 yaşındaki Mia Schem, “Her şey güzeldi” dedi.

Mia Shem’in annesi Keren Shem, telefonda kızının serbest bırakıldığına ilişkin haberi alınca gözyaşlarına tutamadı. Akşam saatlerinde bir araya gelen anne ve kızı birbirlerine sarılarak ağladı.

Hamas tedavi anlarını yayınlamıştı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim’de çatışmaların ilk gününde esir alınan ve yaralı olan Mia Schem’in koluna yapılan müdahaleye ait anları paylaşmıştı. Schem yaptığı açıklamada, "Gazze'deyim ve el-Kassam Tugayları beni tedavi ederek 3 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdi. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda" ifadelerini kullanmış, “Bir an önce evime, ailemin, annemin, babamın, kardeşlerimin yanına dönmeyi istiyorum" şeklinde konuşmuştu.
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İsrail ile Hamas arasındaki 7’nci esir takası kapsamında dün Hamas 8 esiri, İsrail ise 30 Filistinli tutukluyu daha serbest bırakmıştı.

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