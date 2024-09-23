İsrail haritayı yeniden çiziyor! Lübnan’dan sonra o ülkeyi yutacak

Eray Güçlüer, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı düzenlediği saldırıların Hizbullah'ın emir komuta yapısında büyük boşluklar oluşturduğunu ve İsrail'in kara harekâtına hazırlandığını belirtti. Lübnan'ın güneyindeki mevzilerin, İsrail'in hava taarruzlarıyla hedef alındığını ifade eden Akşam gazetesi yazarı Güçlüer, İsrail'in asıl amacının Lübnan'ı tamamen işgal etmek olduğunu söyledi. Güçlüer, bu durumun İsrail'i Türkiye'nin yeni komşusu yapabileceğini kaydetti. Güçlüer, şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz hafta başında Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı yaklaşık dört bin çağrı cihazı bir anda patladı. İki gün sonra da yine Hizbullah'a ait uzun menzilli telsizler ve bir kısım cep telefonu dahil bir miktar cihaz da benzer şekilde patladı. Başlangıçtaki şok ve şaşkınlık geçtikten sonra İsrail'in Hizbullah'a karşı iki dalga halinde siber saldırı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Bu saldırılarda yaklaşık beş bin civarında savaşçısını ölü ya da yaralı olarak kaybeden Hizbullah, özellikle emir komuta yapısında ciddi yaralar aldı. Hizbullah'da oluşan bu hassasiyeti fırsat bilen İsrail, hemen harekete geçerek şiddetli hava taarruzlarıyla Hizbullah savaşçılarının bulunduğu güney Lübnan'ı yumuşatmaya, özellikle olası kara harekâtında zırhlı ve mekanize unsurların muhtemel ilerleme mihverlerindeki tuzakları, çelik kirpileri, tel üstüvaneleri, beton blokları ve mayınlar dahil patlayıcıları yok etmeye başladı. Bunların yanında Hizbullah savaşçılarının bulunduğu mevziler ile füze ve roket rampaları, mühimmat depoları, lojistik sitemler de İsrail tarafından hedef alındı.

İSRAİL LÜBNAN'A KARA SALDIRISI YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Son bir haftada İsrail'in iki önemli kazanımı oldu. Birincisi Hizbullah'ın bir ve ikinci kademe komutanlarını öldürerek Hizbullah'ın emir komuta zincirinde telafisi zaman alacak önemli boşluklar oluşturdu. Sürpriz etkisi yaratan bu olay belki de şu ana kadar ciddi sonuçlar üreten en etkili siber saldırılardan biri olarak kayda geçti. İkinci olarak da İsrail Hizbullah'ın içine düştüğü bu şaşkınlık halinden yararlanarak müteakip kara saldırısı için zırhlı ve mekanize unsurlarına hava saldırılarıyla manevra alanları açmaya başladı. İsrail'in buradaki birinci amacı Hizbullah'ın bir daha toparlanmasına fırsat vermemek. İkinci amacı ise yeterli seviyede muharebe sahası olgunlaştırıldığında, diğer bir ifadeyle saha yumuşatıldığında ilk etapta Lübnan'ın güneyine girmek.

İSRAİL YENİ KOMŞUMUZ OLABİLİR

Olur mu olmaz mı şimdiden bilemeyiz ama İsrail'in stratejik amacı Lübnan'a girip Hizbullah'ın işini bitirmek. İran zaten sessiz kalıyor ve Hizbullah'a etkili lojistik destek sağlayamıyor, sağladıklarının içinden de bombalar çıkıyor. Bu arada İsrail'in yalnız olmadığını da hatırlatmak isterim. Hizbullah'a karşı yapılan saldırıda ABD ve Batılı güçlerin İsrail'e destek verdiklerini de söylememiz gerekiyor. Bu desteğin artarak devam edeceğinden emin olabilirsiniz. Ancak asıl soru şu; İsrail Lübnan'a girerse nerede duracak? Pek duracak gibi görünmüyor. Ayrıca İsrail'i durduracak bir güç yoksa niye dursun ki? Muhtemelen Lübnan'ı tamamen işgal ettikten sonra Suriye'ye de girmekten çekinmeyecektir. Bu durumun oluşturabileceği kaotikliği tahmin etmek bile çok güç. Ama böyle bir durumda artık Suriye yerine İsrail yeni komşumuz olabilir. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'ın BM Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gitmeden önce hava alanında yaptığı açıklamalar durumun vahametini çok iyi anlatmaktadır. Bizler bu olası kötü tabloyu okuyabiliyoruz da bakalım Suriye Rejimi okumayı ve yazmayı ne zaman öğrenecek. Umarım geç kalmazlar."

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