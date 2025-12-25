İsrail harekete geçti: Lübnan'da İranlı komutanı vurdu! Siyonist İsrail, İran’a saldırmaya hazırlanıyor mu?

İsrail ordusu imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından saldırlar içi yine harekete geçti. Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki beldelerde gün içinde insansız hava aracıyla 2 aracı hedef aldı. Ateşkese rağmen Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 1'inin İranlı komutan olduğu öğrenilirken saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

İsrail ordusu, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. İnsansız hava aracıyla düzenlenen iki ayrı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, İsrail cephesinden yapılan açıklamada "Lübnan'da İran Kudüs gücü üyesini vurduk" denildi.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL HATERKETE GEÇTİ: SALDIRILARI SÜRÜYOR

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırıları, Eylül 2024'te geniş çaplı savaşa dönüşmüş; çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çarşamba günkü açıklamasında Hamas, Hizbullah ve İran'ın yeniden silahlandığını öne sürerek gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Çatışma aramıyoruz ancak olası tehlikelere karşı gözümüz açık" diyen Netanyahu, gerekirse harekete geçeceklerini söyledi.

Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la 29 Aralık'ta bir araya gelmesi bekleniyor. Adının paylaşılmaması şartıyla konuşan İsrailli bir yetkili, görüşmede İran'ın balistik füze programı ve askeri harekat ihtimallerinin değerlendirileceğini belirtiyor.

Diğer yandan Wall Street Journal'ın analizinde, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını korumaya çalışan ve Suriye'deki Ahmed Şara yönetimiyle yol haritası belirlemek isteyen Trump'ın, İran'a yeni bir saldırı planına nasıl yaklaşacağının belli olmadığına dikkat çekiliyor.

Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, olası İsrail saldırısına ABD'nin destek verip vermeyeceğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

Başkan Trump'ın da söylediği gibi, İran nükleer silah geliştirmeye çalışırsa tesislere saldırı düzenlenecek.

ABD Başkanı, Tahran yönetimine nükleer silah geliştirmeme uyarısında bulunmuş ancak balistik füze programına yönelik net bir açıklama yapmamıştı.

Analizde, İsrail'in herhangi bir saldırı durumunda ABD'nin desteğine ihtiyaç duyacağına işaret ediliyor. Özellikle İran'ın misilleme saldırılarından korunmak için Amerikan desteğinin önemli olacağı belirtiliyor.

İsrail askeri istihbaratının İran biriminin eski direktörü Danny Citrinowicz, gelecek yıl Tel Aviv ve Tahran arasında yeni bir savaşın patlak verme ihtimalinin arttığını savunuyor.

"İsrail hiçbir zaman konvansiyonel silahlanma nedeniyle savaşa girmedi. Bu bir ilk olur” diyen analist, Gazze savaşının ardından İsrail'in ulusal güvenlik stratejisini değiştirdiğini belirtiyor.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu'ndan Ali Vaez, Tahran'ın balistik füze programını geliştirmek istediğini söylerken, muhtemel savaş durumunda ilk saldırının Tahran'dan gelme ihtimalinin “neredeyse sıfır” olduğunu ifade ediyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de hafta sonu yaptığı açıklamada İran'a tekrar saldırabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.