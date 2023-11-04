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Dünya İsrail, Hamas lideri Heniyye'nin evini hedef aldı!
Dünya

İsrail, Hamas lideri Heniyye'nin evini hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-04 14:18:00 -
İsrail, Hamas lideri Heniyye'nin evini hedef aldı!

Siyonist işgal rejimi sözde ordusuna ait insansız hava aracı, HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Gazze'deki evine füze attı.

Siyonist işgal rejimi sözde ordusuna ait insansız hava aracı, HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Gazze'deki evine füze attı.

Haniyye'nin Gazze'deki evine düzenlenen saldırıda zarar görenlerin olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

İsmail Heniyye, güvenlik açısından 2016 yılından bu yana Katar'ın başkenti Doha'da yaşıyor. (İLKHA)

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