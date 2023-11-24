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Dünya İsrail-Hamas arasında geçici ateşkes! Muhabiri Hani Mahmoud teyit etti! Bir grup esir serbest bırakıldı
Dünya

İsrail-Hamas arasında geçici ateşkes! Muhabiri Hani Mahmoud teyit etti! Bir grup esir serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-24 18:17:00 - 2023-11-24 18:38:39
İsrail-Hamas arasında geçici ateşkes! Muhabiri Hani Mahmoud teyit etti! Bir grup esir serbest bırakıldı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan izlenimlerini paylaşan El Cezire muhabiri Hani Mahmoud, ateşkesin başladığını teyit ederek saldırıların durduğunu bildirmişti. Yeni haberler peş peşe gelirken İsrailli yetkililer, ilk İsrailli esir grubunun Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edildi dedi ve esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru götürüldüğünü kamuoyunaaçıkladı

İsrail'le ile Hamas arasında varılan esir takası konusundaki anlaşma, Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan İsrail'in saldırılarının 49. gününde devreye girdi.

İsrailli yetkililer, ilk İsrailli esir grubunun Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edildiğini ve esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru götürüldüğünü duyurdu.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de rehin aldığı 12 Taylandlı işçiyi serbest bıraktığını açıkaldı.
Buna göre, 13'ü İsrailli olmak üzere 25 kişi serbest bırakıldı. Buna karşılık Filistinli bir grup esirin de Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nde İsrail tarafından serbest bırakılması bekleniyor.

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