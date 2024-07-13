İsrail güvenli bölgeyi vurdu: Şehit ve yaralı sayısı 100'den fazla

İsrail, Refah'a saldırı öncesi "güvenli bölge" olarak ilan ettiği Han Yunus'taki Al-Mawasi bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisi, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığını belirttiği saldırıda, onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirildi:

"İsrail işgal ordusu, Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin çadır kamplarını bombalayarak büyük bir katliam gerçekleştirdi. Korkunç katliamda Sivil Acil Durum Servisi üyeleri de dahil olmak üzere 100'den fazla kişi öldü veya yaralandı."

İSRAİL ORDU RADYOSU: DEİF'İ HEDEF ALDIK

İsrail Ordu Radyosu ise, üç kaynağa dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın en tanınmış komutanlarından Muhammed Deif'in hedef alındığını açıkladı.

SALGIN HASTALIK TEHLİKESİ

Gazze'de salgın hastalık tehlikesi de baş gösterdi. Medya Ofisi, 71 bin 338 kişinin hepatit virüsüne yakalandığını aktarırken, kronik hastalığı olan 350 binden fazla kişinin de İsrail'in Gazze'ye ilaç girişini yasaklaması nedeniyle büyük risk altında olduğunu kaydetti.

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