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İsrail güçlerinden çok sert müdahale! 22 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin Gazze ablukasını deniz yoluyla kırma girişiminde bulunan Filistinlilere sert müdahalesi sonucu 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:25
İsrail güçlerinden çok sert müdahale! 22 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzey sahilinde ablukayı kırmak için 20. kez deniz eylemi düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 3’ü gerçek mermiyle olmak üzere 22 Filistinli yaralandı.

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:25
  1. büyük dönüş yürüyüşü
  2. filistin

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