İsrail güçleri yaşlı bir Filistinliyi katletti!
İsrail ordusu tarafından cuma günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine yapılan baskınlarda yaşlı bir Filistinli öldürüldü.
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas köyüne düzenledikleri baskında 58 yaşındaki Filistinli Salah Tevfik Savafta'nın üzerine ateş açtı.
Sabah namazını kılmasının ardından camiden evine dönüş yapan Savafta İsrail güçlerince kafasından vuruldu, daha sonra ivedilikle hastaneye kaldırıldı.
Ancak ağır yaralanan yaşlı Filistinli bir süre sonra hayata gözlerini yumdu.
Öte yandan İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyinde Tamun köyüne yönelik düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail son dönemde Batı Şeria'ya yönelik baskınlarını artırdı.
Bu baskınlarda Filistinli grup mensuplarının yanı sıra siviller de hedef alınıyor.
İsrail güçlerinin işgali altındaki Batı Şeria'da bu yıl düzenlenen baskınlar sırasında 80 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarlıyor.