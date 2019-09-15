İsrail güçleri işgal altındaki Kudüs'te 46 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye bölgesine yaptığı baskınlarda aralarında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 46 Filistinliyi yaraladı.15 Eylül 2019 Pazar 07:42
İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye bölgesine düzenlediği baskında olaylar çıktı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda gaz bombasıyla doğrudan kafası hedef alınmış 6 yaşında bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı, gaz bombası ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 45 Filistinlinin de olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.
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