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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde yaşanan arbedede 6 Filistinliyi daha gerçek mermiyle yaraladı.

22 Eylül 2019 Pazar 08:49
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kalkilya'ya bağlı Azzun beldesinde İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında yaşanan arbedede 6 Filistinlinin yaralandığını belirtti. 

Gerçek ve kauçuk kaplı mermiyle yaralanan Filistinlilerin hastaneye sevk edildiği, göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olay yerinde tedavi edildiği aktarıldı.

Göz yaşartıcı gazdan etkilenen şoförün kullandığı otobüs devrildi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise Azzun beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı. Bölge sakinleri, göz yaşartıcı gazdan etkilenen bir şoförün de hakimiyetini kaybettiğini ve kullandığı otobüsün devrildiğini aktardı. Şoför ve yolcuların Kalkilya'daki Derviş Nizal Devlet Hastanesine sevk edildiği kaydedildi.

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 08:49
  1. Azzun
  2. İsrail
  3. Kalkilya
  4. yaralı
  5. Anadolu Ajansı

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