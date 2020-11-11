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Aktüel İsrail güçleri Filistinli eski bakanı gözaltına aldı
Aktüel

İsrail güçleri Filistinli eski bakanı gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:07:53 -
İsrail güçleri Filistinli eski bakanı gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin Hükümeti eski Kudüs Bakanı Halid Ebu Arefe'nin de aralarında bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin 59 yaşındaki eski bakan Arefe'yi Ramallah yakınlarındaki Ofer gözaltı merkezine ifadeye çağırdığını belirtti.

İsrail güçlerinin ifade için Ofer'e giden Arefe'yi gerekçe göstermeksizin gözaltına aldığı ifade edilirken, İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan, 17 yaşında bir gencin de aralarında bulunduğu 14 Filistinlinin daha Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde çeşitli iddialarla İsrail güçlerince gözaltına alındığı kaydedildi.

Arefe, 2006'da Filistin'de yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimin ardından Filistin hükümetine bağlı Kudüs Bakanı görevine getirilmişti.

İsrail güçleri bakan olarak atandıktan kısa süre sonra Arefe'yi gözaltına almış ve Haziran 2006'da Kudüs'te oturma iznini iptal etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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