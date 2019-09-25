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İsrail güçleri Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:19
İsrail güçleri Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

Kudüs İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan geniş bir kolluk kuvveti, sabah saatlerinde Hedmi’nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenledi.

Açıklamada, İsrailgüçlerinin evde arama yaptıktan sonra Hedmi'yi gözaltına aldığı belirtildi.

Bakan Hedmi, son üç ayda ikinci kez İsrailpolisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıyor.

Filistinli Bakan'a "Kudüs" engeli

Öte yandan Filistin basınına göre,İsrail polisi Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Dr. Ahmed el-Mecdelani'ninKudüs'e girişine izin vermedi.

İsrail polisinin, Bakan Mecdelani'yi, kente girmesi durumunda gözaltına almakla tehdit ettiği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:19
  1. Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Dr. Ahmed el-Mecdelani
  2. Kudüs
  3. Kudüs İşleri Bakanlığı
  4. Doğu Kudüs

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