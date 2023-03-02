İsrail güçleri bir Filistinli genci daha katletti

İsrail güçlerinin dün öğle saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin orta kesiminde yer alan Eriha'ya düzenledikleri baskında ağır yaralanan Filistinli bir genç yaralanmasından birkaç saat sonra akşam saatlerinde, almış olduğu yaraların tesiriyle hayatını kaybetti.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre İsrail güçleri, ilk yardım ekiplerinin vurulan Filistinli gence müdahale etmesine engel olmuş ve yaralı halde kendisini gözaltına almışlardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 22 yaşındaki Mahmud Cemal Hasan Hamdan isimli gencin İsrail güçlerinin Eriha'daki Akabetu Cebr Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskın esnasında onların mermilerine hedef olarak aldığı ağır yaraların tesiriyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail güçlerinin dün Akabetu Cebr Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 kişi yaralanmış, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Filistin Kızılayı, ekiplerinin üç yaralıya müdahale ettiğini ve bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu, durumu ağır olan yaralının İsrail güçlerinin saldırılarında karnından yara aldığını duyurmuştu.

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Dün görgü tanıkları İsrail güçlerinin yaklaşık 20 askeri araçla mülteci kampına baskın düzenlediğini ve bir evi kuşatma altına aldıklarını, bu eve füzelerle saldırdıklarını, bunun üzerine evde bulunanlarla İsrail güçleri arasında çatışmalar çıktığını söyledi.

İsrail güçlerinin saldırısı esnasında kuşatma altına alınan evden ve çevreden dumanların yükselmesinin görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Mülteci kampındaki camilerin hoparlörlerinden İsrail güçlerine karşı direniş gösterilmesi için çağrılar yapıldı.

İsrail güçleri, Eriha'da bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesine, 4 yerleşimcinin de yaralanmasına neden olan eylemleri gerçekleştiren Filistinlileri ele geçirme iddiasıyla iki günden beri Eriha şehrini abluka altında tutuyorlardı.