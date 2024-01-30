  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller (güncel liste)

ABD, nasıl gafil avlandığını açıkladı

Avrupa savaşa mı hazırlanıyor: 5,6 milyar dolarlık anlaşma! NATO ülkelerine 1000 Patriot, dev talip!

1 milyar dolarlık yatırım! Dev holding planını açıkladı

Dünyaca ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı! Dikkat çeken ayrıntı

Türk birliğinden Kosova Ordusu ‘HAR66’ eğitimi almaya başladı! İşte ilgi çeken o paylaşım! Dev hamle

İtalya’dan FH70 obüslerine modernizasyon: savunma sanayisi için özel yeni ürünler, imkanları seferber ettik!

Ağlanacak hallerine bir de utanmadan gülüyorlar!

Türkiye'den doğalgaz için kanun teklifi! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, flaş gelişmeyi Türkiye'ye duyurdu!

Filistin'den kahreden haber geldi! Tüm ameliyatlar durdu
Gündem İsrail güçleri Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
Gündem

İsrail güçleri Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi

Yeniakit Publisher
2024-01-30 07:05:00 -
İsrail güçleri Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine ve kentteki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Askerler, buldozerlerle yolları ve alt yapıyı tahrip ederek, bölgede elektrik kesinlerine ve yoğun su akışlarına neden oldu

Filistin devlet televizyonun haberine göre, İsrail askerleri iki buldozer eşliğinde kente baskın düzenleyerek, yolları kazmaya ve alt yapıyı tahrip etmeye başladı.

Askerlerin kentteki Nur Şems Mülteci Kampı'nda sokağa çıkma yasağı uyguladığı ve kamptan yoğun ateş açma seslerinin geldiği ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da da askerlerin ana su şebekesini ve elektrik hatlarını tahrip ettiği, kampın sokaklarından suların aktığı ve bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı bilgisini paylaştı.

İsrail güçleri ayrıca çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenleyerek arama yaptı, ev sahiplerini sorguya çekti ve evlerin pencereleri ile çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni iddia: İsrail yine Şam'a saldırdı
Yeni iddia: İsrail yine Şam'a saldırdı

Dünya

Yeni iddia: İsrail yine Şam'a saldırdı

İsrail, Esed'i vurdu
İsrail, Esed'i vurdu

Dünya

İsrail, Esed'i vurdu

İzlanda ve Finlandiya İsrail katılırsa Eurovision'u boykot edecek!
İzlanda ve Finlandiya İsrail katılırsa Eurovision'u boykot edecek!

Dünya

İzlanda ve Finlandiya İsrail katılırsa Eurovision'u boykot edecek!

İsrail'den çok konuşulacak adım! Vizeleri kaldırıyorlar
İsrail'den çok konuşulacak adım! Vizeleri kaldırıyorlar

Dünya

İsrail'den çok konuşulacak adım! Vizeleri kaldırıyorlar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk birliğinden Kosova Ordusu ‘HAR66’ eğitimi almaya başladı! İşte ilgi çeken o paylaşım! Dev hamle
Teknoloji

Türk birliğinden Kosova Ordusu ‘HAR66’ eğitimi almaya başladı! İşte ilgi çeken o paylaşım! Dev hamle

MKE tarafından Kosova’ya ihraç edilen HAR66 hafif tanksavar silahlarının eğitimleri Kosova’da görevli Türk birliğinin eğitmenleri tarafından..
Avrupa savaşa mı hazırlanıyor: 5,6 milyar dolarlık anlaşma! NATO ülkelerine 1000 Patriot, dev talip!
Dünya

Avrupa savaşa mı hazırlanıyor: 5,6 milyar dolarlık anlaşma! NATO ülkelerine 1000 Patriot, dev talip!

Yemen ülkesine yapılan harekat sonrası, küresel savaş korkusu başladı. Avrupa'dan "Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız" açıklamaları gelir..
AB'nin Kızıldeniz misyonuna katılım konusu İspanya hükümetini böldü
Dünya

AB'nin Kızıldeniz misyonuna katılım konusu İspanya hükümetini böldü

İspanya'nın savunma ve dışişleri bakanlıkları, AB'nin Kızıldeniz'deki askeri misyonuna katılım konusunda anlaşmazlığa düştü. Birleşmiş Mille..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23