İsrail güçleri Batı Şeria'daki hastaneye ses bombası attı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan bir hastaneyi basarak içerde ses bombası kullandı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Tulkerim'deki Sabit Sabit hastanesine baskın düzenlediğini belirtti.

Keyle, İsrail güçlerinin baskın sırasında 3'ü acil bölümüne olmak üzere hastane içine 4 ses bombası attığını ifade etti.

Filistinli bakan, saldırıyı kınarken, İsrail'in tüm uluslararası anlaşma ve normları ihlal ettiğine işaret etti.

Yerel kaynaklara göre, bu İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere son bir ay içinde düzenlediği üçüncü saldırı oldu.