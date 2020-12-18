İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesinde çok sayıda Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için cuma namazı sonrası Ramallah'a bağlı El-Mugayyer, Kefr Malik, Kalkilya'ya bağlı Kefr Kaddum kasabası başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Görgü tanıkları çok sayıda Filistinlinin İsrail güçlerince atılan gazdan etkilendiğini aktardı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.







